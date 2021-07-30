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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чауса нашли в Винницкой области, СНБО утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности. Главное за день

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Заседание СНБО прошло в Краматорске
Заседание СНБО прошло в Краматорске
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 30 июля.

Нашелся Чаус

Бывшего судью Николая Чауса, о похищении которого неизвестными в апреле 2021 года заявили правоохранители Молдовы, обнаружили сегодня в селе в Винницкой области. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщиил, что Чауса задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу – Национальному антикоррупционному бюро. Однако в село приехала группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции".

НАБУ призвало передать своим детективам Чауса. Спецназ НАБУ заблокировал выезд из управления СБУ в Киеве. СМИ сообщили, что сотрудники Бюро приехали за Чаусом.

Выездное заседание СНБО

В Краматорске Донецкой области состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором рассмотрели восемь вопросов.

"Одним из важнейших решений стало принятие Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую и понятную стратегию деятельности в этом направлении", – отметили в Офисе президента Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что внешняя политика Украины была недостаточно эффективна из-за отстутствия Стратегии.

СНБО принял решение о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере. Секретарь СНБО Алексей Данилов это объяснил тенденцией по монополизации на этом рынке. В случае угрозы нацбезопасности Украины СНБО введет временные администрации на предприятиях энергетического комплекса, которые принадлежат восьми украинским нардепам и бизнесменам, в частности Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Сегодня СНБО дополнил список контрабандистов, в него внесли двух граждан Украины –Валерия Фальковского и Владислава Студенца, а также гражданина Германии  Александра Акста. Санкции коснулись 24 компаний, аффиллированных с этими лицами.

Помощь Турции

Украина отправила в Турцию, где с 28 июля продолжаются лесные пожары в 17 провинциях, два  самолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Столкновения под Офисом президента

Возле Офиса президента провели первый в Украине ЛГБТ-прайд в формате рейва в поддержку законопроекта №5488 "О борьбе с проявлениями дискриминации". Противники акции устроили потасовки с полициейВ Нацполиции Киева сообщили, что на двух нарушителей общественного порядка под ОПУ доставили в Печерское районное управление полиции.

"Это уроженцы Житомирской области 1979-го и 1982 года рождения. На них составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчинам грозит до 15 суток административного ареста.

Олимпиада 2020

На Олимпийских играх в Токио украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинская мужская сборная по фехтованию завершила выступление на Олимпийских играх в Токио, заняв шестое место.

Украинка Ирина Киндзерская, которая в 2017 году приняла гражданство Азербайджана, выиграла бронзовую медаль Олимпиады 2020 для сборной этой страны.

Штамм "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах, об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теги: СБУ, Украина, Турция, санкции, ЛГБТ, СНБО, столкновения, Юрий Бутусов, Краматорск, Олимпиада, фехтование, лесные пожары, контрабанда, Токио, хулиганство, НАБУ, Олимпиада 2020, Нацполиция, Михаил Романчук, Алексей Данилов, Тедрос Адханом Гебрейесус, штамм, пожары в Турции 2021
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