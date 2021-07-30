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СНБО расширил список санкций против контрабандистов. В него внесли двух украинцев и гражданина ФРГ

Данилов: Те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО
Данилов: Те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины дополнил список контрабандистов. Об этом 30 июля после выездного заседания СНБО, которое прошло в Краматорске Донецкой области, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с Денисом Анатольевичем Монастырским. На сегодня в список вошли три физических лица – Александр Акст, гражданин Германии 1986 года рождения, гражданин Валерий Фальковский 1974 года рождения и гражданин Владислав Студенец 1964 года рождения. Один гражданин Германии и два гражданина Украины", – перечислил Данилов.

В санкционный список также внесли 24 компании, аффилированные с этими людьми.

"Речь идет о контрабандных делах. Мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать их отслеживать. И те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО", – заявил Данилов.

Контекст:

2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде. Среди них одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин и другие.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя".

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этот список попали еще 12 человек.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов. Однако позже СМИ сообщили, что все отстраненные львовские таможенники вскоре вернулись на должности.

Теги: МВД, СБУ, Украина, санкции, СНБО, контрабанда, Денис Монастырский, Алексей Данилов, Служба безопасности Украины, заседание
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