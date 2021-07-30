СНБО расширил список санкций против контрабандистов. В него внесли двух украинцев и гражданина ФРГ

"Список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с Денисом Анатольевичем Монастырским. На сегодня в список вошли три физических лица – Александр Акст, гражданин Германии 1986 года рождения, гражданин Валерий Фальковский 1974 года рождения и гражданин Владислав Студенец 1964 года рождения. Один гражданин Германии и два гражданина Украины", – перечислил Данилов.
В санкционный список также внесли 24 компании, аффилированные с этими людьми.
"Речь идет о контрабандных делах. Мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать их отслеживать. И те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО", – заявил Данилов.
2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде. Среди них одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин и другие.
Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).
Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя".
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этот список попали еще 12 человек.
После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов. Однако позже СМИ сообщили, что все отстраненные львовские таможенники вскоре вернулись на должности.