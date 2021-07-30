СНБО расширил список санкций против контрабандистов. В него внесли двух украинцев и гражданина ФРГ

Данилов: Те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с Денисом Анатольевичем Монастырским. На сегодня в список вошли три физических лица – Александр Акст, гражданин Германии 1986 года рождения, гражданин Валерий Фальковский 1974 года рождения и гражданин Владислав Студенец 1964 года рождения. Один гражданин Германии и два гражданина Украины", – перечислил Данилов.

В санкционный список также внесли 24 компании, аффилированные с этими людьми.

"Речь идет о контрабандных делах. Мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать их отслеживать. И те, кто будет продолжать заниматься этой позорной деятельностью, будут попадать под санкции СНБО", – заявил Данилов.