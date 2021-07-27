Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не СНБО. Он подал правки к законопроекту Зеленского

Об этом он заявил 24 июля в эфире канала "Украина 24".

"Если мы говорим о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить, – это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в предложенном проекте – это СНБО. [...] На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции, она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, возможно, не потребует дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы – а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов", – сказал Разумков.

По мнению спикера Рады, который тоже входит в состав СНБО, у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса.

Разумков и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.