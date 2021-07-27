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ПОЛИТИКА

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не СНБО. Он подал правки к законопроекту Зеленского

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Разумков сообщил, что подал свои правки к законопроекту о деолигархизации
Разумков сообщил, что подал свои правки к законопроекту о деолигархизации
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины не должен заниматься созданием реестра олигархов.

Об этом он заявил 24 июля в эфире канала "Украина 24"

"Если мы говорим о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить, – это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в предложенном проекте – это СНБО. [...] На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции, она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, возможно, не потребует дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы – а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов", – сказал Разумков. 

По мнению спикера Рады, который тоже входит в состав СНБО, у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса. 

Разумков и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался. В "Слуге народа" считают, что до пяти действующих нардепов из других фракций могут быть причислены к олигархам. 

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в Киеве 12 июля заявил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, законодательство, законопроект, олигархи, НАПК, Дмитрий Разумков
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