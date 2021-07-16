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ПОЛИТИКА

Зеленский поручил до начала сентября разработать проект системы мониторинга олигархов – Данилов

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Данилов сказал, что СНБО разрабатывал проект длительное время
Данилов сказал, что СНБО разрабатывал проект длительное время
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект системы мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом сообщил на брифинге 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект планируют представить до начала открытия новой сессии Верховной Рады Украины, уточнил Данилов.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе будут приобщаться центральные органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга. Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Все будет понятно, относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", – объяснил секретарь СНБО.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая Данилов говорил, что по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в Киеве 12 июля заявил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: СБУ, СНБО, Владимир Зеленский, олигархи, Алексей Данилов, заседание
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