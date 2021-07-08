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Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов

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Сергей Левочкин: Из Офиса президента дают прямые команды преследовать неугодных. Это не очень работает, но команды-то дают
Сергей Левочкин: Из Офиса президента дают прямые команды преследовать неугодных. Это не очень работает, но команды-то дают
Фото: пресс-служба Сергея Левочкина

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин в блиц-интервью изданию "ГОРДОН" впервые прокомментировал законопроект об олигархах, рассказал, внесут ли его и его коллегу по ОПЗЖ Виктора Медведчука в реестр олигархов и собирается ли он создавать новую партию с еще одним представителем политической силы, нардепом Юрием Бойко.

В нынешней ситуации власть любого запишет в олигархи, если захочет

– Одна из главных тем сегодняшней политической повестки дня – закон об олигархах, принятый в первом чтении. Как вы относитесь к этому закону?

– В этой повестке нет новизны – власть банально эксплуатирует тему имущественного неравенства для поддержания своего политического рейтинга. Эта игра не нова. На настроениях бедного большинства в разные времена в разных обертках режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов. Проще говоря, нынешняя "антиолигархическая" кампания решает задачу укрепления вертикали и сохранения власти.

Как закон об олигархах поможет решить эту задачу? 

– Для преодоления имущественного неравенства и построения более справедливого общества нужно победить бедность, и тут есть два пути решения. Трудный, но реальный – восстановление экономики. Как видим, в силу разных причин власть с этой задачей не справляется. Поэтому они пошли по пути простому: написали законопроекты против богатых сограждан, рассказав остальным, что если прижать богатых – заживем. Отнимем и разделим, обидим, наедем – игру такую для поддержания рейтингов начали. Но не даст она успеха, не будет достаточного экономического эффекта для преодоления диспропорций, бедности, поэтому закончится поражением власти, обманутыми ожиданиями бедных, новым недовольством людей.

– С другой стороны, ваши оппоненты вам сейчас возразят и скажут, что вы критикуете закон о деолигархизации только потому, что сами можете подпасть под него.

– В моих словах нет критики, только анализ того, что происходит.

– Но если закон примут – вы будете считаться олигархом? Какие для вас это будет иметь последствия и что вы будете делать в таком случае – согласитесь с внесением в реестр олигархов или будете избавляться от каких-то активов? И каких?

– Про "запишут – не запишут"… В нынешней ситуации, с ручным управлением верховенством права власть любого запишет, если захочет. Даже вас. (Смеется).

– Тот же вопрос по вашему коллеге по партии Виктору Медведчуку.

– Тут лучше обратиться к Виктору Медведчуку.

– Не секрет, что ОПЗЖ состоит как минимум из двух основных частей. Лидером одной части является Виктор Медведчук с Вадимом Рабиновичем, вторую неформально возглавляете вы и Юрий Бойко. И опять же, не секрет, что между этими двумя частями в партии исторически очень сложные отношения. После решений СНБО по Медведчуку и падения его рейтинга стоит ли ожидать, что ОПЗЖ распадется и вы с Юрием Бойко создадите новую партию? И когда это может случиться? 

– ОПЗЖ – лидирующая оппозиционная сила с электоральным ядром на юго-востоке страны. Позиции ОПЗЖ будут только укрепляться, в том числе и по причине давления власти на партийцев и ценностей, которые партия исповедует.

Зеленский – крайне публичный, работоспособный, легкий на подъем, и несомненно, он пришел во власть с хорошими намерениями

– Вернемся к законопроекту про олигархов. Возможно, в "Слуге народа" считают, что борьба с олигархами – популярная электоральная тема, работающая как раз на рейтинги партии?

– Здесь есть смещение акцентов. Популярна тема перераспределения доходов в обществе – с тем, чтобы обеспечить всем гражданам уровень, достаточный для жизни, а не выживания. Украина в этом не эксклюзивна – такие настроения сейчас есть в любом государстве. Однако правительства в других странах для этого стимулируют экономический рост, регулируют монополии, налоговые базы, ставки, давят коррупционеров, а не занимаются персональной дискриминацией состоятельных сограждан.

Что касается рейтингов, то окружение президента за два года рейтинг профукало. Его уменьшали невыполненные обещания, внутренние склоки, некомпетентность в окружении президента Зеленского. Была огромная поддержка – 73%, а сегодня у власти отрицательный баланс доверия/недоверия, и большинство граждан хочет ее смены.

Но главная "рейтингоминусующая" ошибка власти – это отсутствие действий для консолидации украинского общества и отказ от политической инклюзивности. Вместо этого пошли по провальному пути давления на оппонентов, ценности, язык, историческую память значительной части общества.

– Однако рейтинг у президента первый.

– Это заслуга самого Зеленского, достижение вопреки действиям окружения. Нынешний президент по сравнению со своими предисессорами (predecessor на английском – предшественник. – "ГОРДОН") – пиар-машина. Крайне публичный, работоспособный, легкий на подъем, и несомненно, он пришел во власть с хорошими намерениями.

Но дальше наступил предсказуемый кризис из-за низкой управленческой эффективности и отсутствия стратегий. Поэтому рейтинг провалился и его начали спасать. Сначала – популистскими акциями и обещаниями, а потом, когда это не сработало, – не очень законными публичными "расстрелами" политических оппонентов и просто состоятельных граждан, которые, к слову, как это уже неоднократно бывало, развалятся в судах и превратятся в причины для новых преследований в следующем политическом цикле. В последнее время скатились к действиям совсем незаконным. К примеру, все знают, что из Офиса [президента] дают прямые команды силовым ведомствам преследовать граждан Украины, неугодных режиму или просто кому-то несимпатичных. Это не очень работает, но команды-то дают.

У правительства нет денег – оно сидит на игле еженедельных заимствований в среднем в 8 млрд грн для финансирования госрасходов

– Вы говорите, что Кабмин не справляется с задачей по восстановлению экономики. Но именно для этого был запущен проект "Большое строительство".

– "Большая стройка" – в подавляющем большинстве случаев это запуск десятилетних недостроев, а также замена дорожного покрытия. Именно замена, а не дорожное строительство. Такая программа не могла дать серьезного экономического эффекта и ожидаемо не дала: объемы производства в строительной отрасли в январе – мае 2021 года в сравнении с этим же периодом 2020 года сократились на 6,1%.

При этом считаю крутой штукой историю с "Большой реставрацией". Тут может получиться, поскольку в данном случае освоение средств – не самоцель. Не просто восстанавливается историческое наследие, а воссоздаются туристические центры, объекты гордости и притяжения. 

– То есть "Большая реставрация" способна дать толчок восстановлению экономики?

– Это только один из шагов. Правильный, но не ключевой. Главное – отказаться от популизма, на который нанизана вся нынешняя экономическая политика. Из-за этого сегодня теряются рынки, убиваются стратегические государственные предприятия. 

Если в 2019 году государственные монополии в целом показали положительный финансовый результат, то по итогам 2020-го оказались в катастрофических убытках – почти 42 млрд грн. Правительство понимает, что его экономическая политика неправильна, но отказаться от популизма не может, поскольку не видит других способов поддержания рейтинга. 

Из-за этого противоречия происходит шараханье – от стремления понравиться МВФ и выполнить рекомендации кредиторов до попыток рулить по-своему и уволить их ставленников. Но повторю: если власть не откажется от популизма, ни улучшить уровень благосостояния, ни обеспечить рост экономики, ни сохранить поддержку людей она не сможет.

– А какова альтернатива?

– Нужны мир на Донбассе, понятная программа восстановления рынков для украинских товаров, экономический патриотизм, поддержка своего производителя, изменение структуры экономики, эффективное госуправление. Нужно увеличение прямых инвестиций, создание нормального фондового рынка, а это возможно только в мирной стране. Нужна поддержка, а не дискриминация отечественного капитала, стимулирующая налоговая политика вместо "соковыжималки". Но такого подхода, к сожалению, нет. 

Второй год у правительства даже нет утвержденной программы деятельности. Большинство проектов едут бессистемно, хаотично, краткосрочно и в отрыве от реальных потребностей людей и бизнеса. Многие заявленные проекты банально не будут профинансированы, так как у правительства нет денег – оно сидит на игле еженедельных заимствований в среднем в 8 млрд грн для финансирования госрасходов. Отсюда растет госдолг – на 400 млрд за последние два года, отсюда и падение ВВП в течение пяти кварталов подряд, и рост безработицы и бедности.

– Но первый пункт – мир на Донбассе – зависит не от Зеленского и не от Кабмина, а от президента России Владимира Путина. Поэтому тезис о мире нужно адресовать ему, а не украинской власти.

– Война идет на украинской земле, тормозит развитие нашей страны, поэтому для Украины возобновить мир на Донбассе намного больший приоритет, чем для России.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, коррупция, Вадим Рабинович, СНБО, Юрий Бойко, законопроект, олигархи, ОПЗЖ, Большое строительство
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