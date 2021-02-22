ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Государство будет вкладывать миллиарды". Зеленский рассказал, сколько культурных объектов в Украине отреставрируют за три года

Государственная программа "Большая реставрация" будет продолжаться долго, ведь в Украине много исторических объектов. Только на подготовку проектной документации понадобится 300 млн грн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: За пять 10 лет мы обновим для туризма основные важные "исторические магниты"
Зеленский: За пять – 10 лет мы обновим для туризма основные важные "исторические магниты"
Фото: president.gov.ua

В Украине за три года в рамках государственной программы "Большая реставрация" собираются отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине", – сообщил Зеленский.

В комментарии журналистам он допустил вариант концессии объектов исторического и культурного наследия (в условиях концессии инвестор получает возможность эксплуатировать культурный объект и получать доход. – "ГОРДОН").

"Есть много форматов. Также мы рассматриваем концессии. Точно есть такая программа. Мы разрабатываем, какие именно памятники истории и культуры можно рассматривать как концессионный проект. Что касается 300 млн грн, то это первые деньги, которые понадобятся на подготовку документов проектов. Государство будет вкладывать миллиарды, но они поступят из других направлений, других бюджетных программ. Но сначала нужно сделать проект для этих реставрационных памятников", – пояснил он.

Реставрационные программы идут столетиями по всему миру, уверен глава государства.

"Программа, которую мы начинаем в Украине, не будет останавливаться. Она будет идти долго, поскольку у нас много исторических памятников. Все это отреставрировать за три, пять, 10 лет просто невозможно. За пять – 10 лет, я уверен, мы обновим для туризма основные важные "исторические магниты", а все государство – это большая работа впереди. Главное, что мы ее начали", – сказал президент. 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 17 февраля в интервью LB.ua говорил, что в 2021 году на программу "Большая реставрация" заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – это ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – из общего фонда госбюджета, которые начнут использовать в ближайшее время.

По его словам, уже составлен предварительный список объектов, он должен пройти экспертный совет.

"У ряда этих проектов уже есть необходимая проектная документация, которая позволит начать работы немедленно. По видению президента и министерства, программа должна охватить все регионы страны, не только Киев и Львов", – говорил министр.

Ткаченко сказал, что программа "Большая реставрация" рассчитана минимум на три-четыре года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 19 февраля, у себя в Telegram писал, что поручил Министерству финансов и Министерству культуры и информационной политики Украины поработать над финансовыми вопросами, связанными с программой "Большая реставрация".

Теги: госбюджет, туризм, культура, Александр Ткаченко, история, деньги, Владимир Зеленский, деятельность, Денис Шмыгаль, концессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
Мама Роналдиньо умерла от COVID-19
Мама Роналдиньо умерла от COVID-19
Операции на глазах обошлись Бабкину в €15 тыс.
Операции на глазах обошлись Бабкину в €15 тыс.
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS