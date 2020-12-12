Андреевскую церковь открыли после 11 лет реставрации

В Министерстве культуры Украины заявили, что посетить Андреевскую церковь в Киеве можно будет с 15 декабря.

12 декабря в Киеве после 11 лет реставрации открылся музей "Андреевская церковь". Об этом в Facebook сообщило Министерство культуры Украины.

"11 лет мы ждали и вот наконец-то музей "Андреевская церковь" снова открыт. Реставрация одной из самых известных барокковых памяток Украины проходила в три этапа: укрепление холма, реставрация внешних фасадов, работа над интерьером. И все это, считаем, стоило усилий", – заявили в ведомстве.

Музей будет открыт для посещения с 15 декабря. В Минкультуры отметили, что посетители "смогут увидеть уникальный иконостас таким, каким он был во времена самого автора проекта Франческо Бартоломео Растрелли".

В министерстве добавили, что в церкви "шедевров в стиле "картофельной Мадонны" не обнаружили.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1747–1753 годах по проекту российского архитектора итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли.

В 1960-х года она была открыта для посетителей в качестве музея, а в 1980-х вошла в состав Национального заповедника "София Киевская".

В 2001 – 2016 годах в Андреевской церкви проходили богослужения Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ). В 2008 году администрация тогдашнего президента Виктора Ющенко передала церковь с баланса заповедника УАПЦ.

В 2018 году Кабинет Министров Украины передал церковь в постоянное безвозмездное пользование представительству Вселенского патриархата в Украине.