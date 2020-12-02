Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей. Ее реставрировали почти пять лет

В Андреевской церкви в Киеве полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас, почистили лепнину и отшлифовали пол.

В декабре 2020 года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как сообщил после посещения храма глава Минкульта Александр Ткаченко, открытие состоится онлайн 12 января, а 13 декабря в церкви пройдет первая служба.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.