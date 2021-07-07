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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ

Зеленский отметил, что в Раде работа по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии
Зеленский отметил, что в Раде работа по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает принятия "в скором времени" закона про Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом глава государства сказал 7 июля в Вильнюсе в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Закон про НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать – это будет, торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу… Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно – с украинским парламентом", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде.

"Сейчас несколько важных реформ – судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), также мы прошли в первом чтении и проголосовали в парламенте реформу Службы безопасности Украины. Мы идем очень быстрыми шагами", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина стала первой страной в мире, где появился законопроект об олигархах.

Контекст:

Зеленский в ходе Международной конференции по вопросам реформ в Украине согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это, прежде всего, успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter по итогам встречи с Зеленским в Вильнюсе 6 июля, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а реформы в ней очень важны.

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ. Если закон будет принят во втором чтении, у спецслужбы заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

19 мая депутаты проголосовали один из "судебных" законопроектов Зеленского относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

21 мая Рада приняла за основу новый законопроект о НАБУ. Он предусматривает, что бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Также документ сделает невозможным вмешательство Кабинета Министров Украины в деятельность НАБУ.

На заседании 1 июля Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект об олигархах. В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.

Теги: Украина, реформы, Вильнюс, антикоррупционное бюро, судебная реформа, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, олигархи, НАБУ, президент, работа
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