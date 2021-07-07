Зеленский заявил, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ

Зеленский отметил, что в Раде работа по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии Фото: president.gov.ua

"Закон про НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать – это будет, торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу… Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно – с украинским парламентом", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде.

"Сейчас несколько важных реформ – судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), также мы прошли в первом чтении и проголосовали в парламенте реформу Службы безопасности Украины. Мы идем очень быстрыми шагами", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина стала первой страной в мире, где появился законопроект об олигархах.