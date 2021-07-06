"ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной". Глава Евросовета напомнил Зеленскому о важности реформ

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной", – написал Мишель.

The support to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering.



To President @ZelenskyyUa

the reforms your country are pursuing are essential.



We are united by our democratic values.



The EU attaches utmost importance to its relations with Ukraine * pic.twitter.com/A4RZ4LKN9T — Charles Michel (@eucopresident) July 6, 2021

Зеленский 6–7 июля находится в Литве с рабочим визитом. Он встретился с президентами Литвы и Евросовета, обсудил с ними концентрацию российских войск у границы Украины и европейскую перспективу страны, сообщается на странице Офиса президента.

Также Зеленский и Мишель обсудили подготовку к саммиту "Украина – ЕС", запланированному на 12 октября, и уделили внимание инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова, отметили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили Соглашение об ассоциации.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Политики согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года.