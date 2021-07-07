Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев – опрос

При этом 60% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.
На втором месте рейтинга спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (доверяют 25%, не доверяют 56%). На третьем – сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (23% и 64% соответственно). Главе Минздрава Украины Виктору Ляшко доверяют 22% респондентов, 63% не доверяют.
Остальные политики расположились следующим образом:
Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.