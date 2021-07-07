Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев – опрос

При этом 60% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.

На втором месте рейтинга спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (доверяют 25%, не доверяют 56%). На третьем – сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (23% и 64% соответственно). Главе Минздрава Украины Виктору Ляшко доверяют 22% респондентов, 63% не доверяют.

Остальные политики расположились следующим образом:

нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – доверяют 20%, не доверяют 76%;

пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 17% и 79% соответственно;

секретарь СНБО Алексей Данилов – 16% и 50%;

глава МВД Украины Арсен Аваков – 16% и 75%;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 15% и 67%;

глава Офиса президента Андрей Ермак – 12% и 62%.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.