Зеленский предложил провести совместный с Литвой Евробаскет

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из очередных чемпионатов Европы по баскетболу", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что в Украине Евробаскет должен был пройти в 2015 году, для этого готовилась инфраструктура, однако в Украине соревнования не состоялись.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", – подчеркнул президент.