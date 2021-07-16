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ПОЛИТИКА

Украинских чиновников обяжут отчитываться о втором гражданстве – Данилов

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Данилов: Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию
Данилов: Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В декларациях украинских чиновников появится строка о наличии второго гражданства или свидетельства о проживании в другой стране. Об этом 15 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

СНБО рассмотрел вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства.

"Вы знаете, что у нас было принято решение относительно задания Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос и предложить законопроект для рассмотрения Верховной Радой. Срок истекает в сентябре. В это решение мы внесли дополнение, которое касается того, что для всех людей, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, будет добавлена новая графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или свидетельство о проживании в той или иной стране", – сказал Данилов.

По его словам, таких людей в Украине – около миллиона.

"Это будет обязательно для всех. Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию и указать наличие другого гражданства в случае, если оно есть", – уточнил секретарь СНБО.

Контекст:

26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля заявил, что в Раде были представители России.

"Но мы делаем все, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в парламенте осталось другое гражданство. Это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем и этот вопрос мы решим", – сказал он.

Теги: Верховная Рада, Украина, СНБО, гражданство, законопроект, олигархи, чиновники, Алексей Данилов
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