Украинских чиновников обяжут отчитываться о втором гражданстве – Данилов

СНБО рассмотрел вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства.
"Вы знаете, что у нас было принято решение относительно задания Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос и предложить законопроект для рассмотрения Верховной Радой. Срок истекает в сентябре. В это решение мы внесли дополнение, которое касается того, что для всех людей, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, будет добавлена новая графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или свидетельство о проживании в той или иной стране", – сказал Данилов.
По его словам, таких людей в Украине – около миллиона.
"Это будет обязательно для всех. Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию и указать наличие другого гражданства в случае, если оно есть", – уточнил секретарь СНБО.
26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.
4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля заявил, что в Раде были представители России.
"Но мы делаем все, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в парламенте осталось другое гражданство. Это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем и этот вопрос мы решим", – сказал он.