Украинских чиновников обяжут отчитываться о втором гражданстве – Данилов

Данилов: Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

СНБО рассмотрел вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства.

"Вы знаете, что у нас было принято решение относительно задания Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос и предложить законопроект для рассмотрения Верховной Радой. Срок истекает в сентябре. В это решение мы внесли дополнение, которое касается того, что для всех людей, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, будет добавлена новая графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или свидетельство о проживании в той или иной стране", – сказал Данилов.

По его словам, таких людей в Украине – около миллиона.

"Это будет обязательно для всех. Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнить эту декларацию и указать наличие другого гражданства в случае, если оно есть", – уточнил секретарь СНБО.