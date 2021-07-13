Рада рассмотрит законопроект о деолигархизации во втором чтении осенью – Арахамия

Арахамия сказал, что к законопроекту о деолигархизации подали много поправок Фото: sluga-narodu.com

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал на брифинге в Киеве 12 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

В начале месяца Арахамия допускал, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия законопроекта в целом, хотя и прогнозировал, что будут "тысячи поправок".

"Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом верстать [сравнительную] таблицу. Там много поправок и это займет больше недели, то есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск. Уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал он сегодня.

Согласно календарному плану Рады, последняя пленарная неделя этой сессии заканчивается в пятницу, 16 июля. Потом у парламентариев запланирована неделя работы с избирателями, после чего начнутся каникулы.