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ПОЛИТИКА

Корниенко: До пяти нардепов могут быть причислены к олигархам. С нашей фракцией вроде таких перспектив нет

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По словам Корниенко, законопроект об олигархах будет принятой этой осенью
По словам Корниенко, законопроект об олигархах будет принятой этой осенью
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

До пяти действующих народных депутатов Украины могут быть причислены к олигархам. Об этом в опубликованном 20 июля интервью "Українським новинам" заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать. Называть коллег не буду. С нашей фракцией вроде таких перспектив нет", – подчеркнул Корниенко.

По его словам, законопроект об олигархах будет принят этой осенью.

"Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками... коллеги внесли 1230 поправок, и интересно, что именно в них. Концептуально я бы в нем ничего не менял. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об Антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", – сказал Корниенко.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в Киеве 12 июля заявил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: Украина, коррупция, депутаты, законопроект, олигархи, Слуга народа, Александр Корниенко
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