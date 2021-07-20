Корниенко: До пяти нардепов могут быть причислены к олигархам. С нашей фракцией вроде таких перспектив нет

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать. Называть коллег не буду. С нашей фракцией вроде таких перспектив нет", – подчеркнул Корниенко.

По его словам, законопроект об олигархах будет принят этой осенью.

"Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками... коллеги внесли 1230 поправок, и интересно, что именно в них. Концептуально я бы в нем ничего не менял. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об Антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", – сказал Корниенко.