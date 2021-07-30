ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина впервые получила четкую Стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Внешняя политика существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были колебания
Кулеба: Внешняя политика существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были колебания
Фото: EPA

Впервые за 30 лет независимости Украина приняла четкую, понятную и содержательную Стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом 30 июля после выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое прошло в Краматорске Донецкой области, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Предыдущие 30 лет внешняя политика существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были колебания, прыжки из одной сторону в другую и недостаточную эффективность. Благодаря утверждению стратегии мы сможем эти проблемы устранить", – сказал Кулеба.

По его словам, документ обозначил шесть приоритетных направлений внешней политики:

  • обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • противодействие агрессивной политике РФ;
  • курс на членство в ЕС и НАТО;
  • продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;
  • защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;
  • продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Министр сказал, что документ "объемный", он состоит из 254 страниц, но его можно систематизировать по трем основным темам:

  • "Украина – активный участник международной политики";
  • "Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира";
  • "Украина – страна экономических возможностей". 
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, СНБО, Краматорск, экспорт, Дмитрий Кулеба, суверенитет, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS