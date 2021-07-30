Украина впервые получила четкую Стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Кулеба: Внешняя политика существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были колебания Фото: EPA

"Предыдущие 30 лет внешняя политика существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были колебания, прыжки из одной сторону в другую и недостаточную эффективность. Благодаря утверждению стратегии мы сможем эти проблемы устранить", – сказал Кулеба.

По его словам, документ обозначил шесть приоритетных направлений внешней политики:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие агрессивной политике РФ;

курс на членство в ЕС и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Министр сказал, что документ "объемный", он состоит из 254 страниц, но его можно систематизировать по трем основным темам: