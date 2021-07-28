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ПОЛИТИКА

Украина предоставит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки. Кулеба объяснил, почему

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Колючая проволока Литве нужна для укрепления границы с Беларусью
Колючая проволока Литве нужна для укрепления границы с Беларусью
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Литве гуманитарной помощи.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook. 

Гуманитарная помощь – колючая проволока. 

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", – написал министр. 

Он напомнил о миграционном кризисе, связанном с наплывом нелегалов, следующих через Беларусь. 

"Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель. Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного WhatsApp-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера [Дениса] Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", – добавил Кулеба. 

По словам главы МИД Украины, сейчас обсуждаются конкретные объемы гуманитарной помощи. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159341223228389

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 28 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 3027 мигрантов, преимущественно из Ирака.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев. Также власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва решила разместить дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи (палатки с оборудованием, электрогенераторы, одеяла, раскладушки и прочее) Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Эстония передает Литве 100 км заградительного провода для укрепления границы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, миграция, Литва, граница, гуманитарная помощь, Габриэлюс Ландсбергис, Дмитрий Кулеба, мигранты, нелегалы, границы
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