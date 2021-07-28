Украина предоставит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки. Кулеба объяснил, почему

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

Гуманитарная помощь – колючая проволока.

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", – написал министр.

Он напомнил о миграционном кризисе, связанном с наплывом нелегалов, следующих через Беларусь.

"Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель. Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного WhatsApp-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера [Дениса] Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", – добавил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, сейчас обсуждаются конкретные объемы гуманитарной помощи.