Литва потратит более €40 млн, чтобы построить стену на границе с Беларусью

Деньги пойдут на постройку пограничных укреплений и усовершенствование системы наблюдения. Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза, сказал Мисилюс.

Литовский дипломат считает, что КГБ Беларуси, "скорее всего, приложило к этому руку", иначе беспрепятственный переход границы с Литвой был бы немыслим.

Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Беларуси Литва считает "гибридной агрессией". По словам Мисилюса, базирующееся в Варшаве европейское агентство по охране границ Frontex планирует отправить в Литву 30 пограничников и несколько автомобилей. Соседняя Эстония также отправит 10 дополнительных офицеров.