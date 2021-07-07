Зеленский призвал "фиксировать европейскую перспективу Украины" вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – РФ

В ЕС "намного больше" стран, которые поддерживают Украину, убежден Зеленский Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, "не только европейская интеграция делает Украину сильнее".

"Сильная Украина сделает сильнее Европейский союз", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Литву, которая в марте первой среди стран ЕС признала европейскую перспективу Киева, а также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, официально подтвердивших готовность поддержать Украину", как только страна подаст заявку на членство.

"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов двухсторонних деклараций. Но я убежден, что тех, кто поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям и принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", – отметил президент.