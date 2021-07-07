Зеленский призвал "фиксировать европейскую перспективу Украины" вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – РФ

По словам Зеленского, "не только европейская интеграция делает Украину сильнее".
"Сильная Украина сделает сильнее Европейский союз", – подчеркнул глава государства.
Зеленский поблагодарил Литву, которая в марте первой среди стран ЕС признала европейскую перспективу Киева, а также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, официально подтвердивших готовность поддержать Украину", как только страна подаст заявку на членство.
"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов двухсторонних деклараций. Но я убежден, что тех, кто поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям и принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", – отметил президент.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали в Киеве совместную декларацию о европейской перспективе Украины.
По словам Науседы, Украине необходимо ясное виденье, как приблизиться к ЕС и НАТО.