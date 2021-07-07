Президент Литвы о России: Мы не можем начать диалог с агрессивным режимом

"Мы не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом. Пока что мы не видим никаких положительных изменений в его поведении", – сказал литовский лидер.
30 июня Науседа заявлял, что возобновление диалога с РФ возможно только после деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
После оккупации Крыма Евросоюз прекратил проводить саммиты с Россией.