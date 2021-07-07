Президент Литвы о России: Мы не можем начать диалог с агрессивным режимом

Науседа: Пока что мы не видим никаких положительных изменений в поведении РФ Фото: ЕРА

"Мы не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом. Пока что мы не видим никаких положительных изменений в его поведении", – сказал литовский лидер.

30 июня Науседа заявлял, что возобновление диалога с РФ возможно только после деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.