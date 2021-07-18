В ночь на 18 июля неизвестные напали на украинских пограничников на границе с РФ – МВД

В ГПСУ рассказали, что состояние пострадавших пограничников удовлетворительное Фото: mvs.gov.ua

"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", – говорится в сообщении.

В результате совместных с Нацполицией Украины действий оружие было возвращено. Лиц, причастных к преступлению, разыскивают.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы", – добавили в пресс-службе.

В комментарии "24 каналу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что состояние пострадавших пограничников удовлетворительное.

"Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие", – сказал он.

Демченко добавил, что в ГПСУ считают инцидент попыткой запугивания.