В Литве ограничили права беженцев на фоне наплыва мигрантов на границе с Беларусью

Комментируя подписание документа, Науседа назвал его "дырявым" с точки зрения прав человека, но отметил, что без него существуют риски, связанные с нелегальной миграцией, в частности из Беларуси.

Президент считает, что Сейм должен в ближайшее время исправить недостатки в законе.

В числе изменений, которые вступают в силу после подписания закона президентом, упомянуты немедленное выполнение миграционной службы о возвращении беженца в страну, откуда он прибыл, а также лишение просителей убежища права на апелляцию в случае, если им откажет суд первой инстанции.

В 2021 году на границе Литвы задержали около 2230 мигрантов, что в 27 раз больше прошлогоднего уровня, сообщило 21 июля издание ERR. Большинство мигрантов – из Африки и стран Ближнего Востока.

Преимущественно мигранты пытаются пересечь границу Литвы со стороны Беларуси.