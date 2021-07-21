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В Литве ограничили права беженцев на фоне наплыва мигрантов на границе с Беларусью

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Науседа считает закон "дырявым"
Науседа считает закон "дырявым"
Фото: ЕРА

21 июля президент Литвы Гатанас Науседа подписал принятый Сеймом на прошлой неделе "в срочном порядке" закон, который ограничивает некоторые права беженцев. Об этом проинформировала пресс-служба литовского главы государства.

Комментируя подписание документа, Науседа назвал его "дырявым" с точки зрения прав человека, но отметил, что без него существуют риски, связанные с нелегальной миграцией, в частности из Беларуси.

Президент считает, что Сейм должен в ближайшее время исправить недостатки в законе.

В числе изменений, которые вступают в силу после подписания закона президентом, упомянуты немедленное выполнение миграционной службы о возвращении беженца в страну, откуда он прибыл, а также лишение просителей убежища права на апелляцию в случае, если им откажет суд первой инстанции.

В 2021 году на границе Литвы задержали около 2230 мигрантов, что в 27 раз больше прошлогоднего уровня, сообщило 21 июля издание ERR. Большинство мигрантов – из Африки и стран Ближнего Востока.

Преимущественно мигранты пытаются пересечь границу Литвы со стороны Беларуси.

Контекст:

В начале июля сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны заявили, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявлял 12 июля глава МИД страны Габриэлиус Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

Теги: миграция, Литва, граница, беженцы, закон, мигранты, президент, Гитанас Науседа, нелегалы
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