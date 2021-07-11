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Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью

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Литва хочет выделить &euro;42 млн на укрепление границы с Беларусью
Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью
Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex военную поддержку для охраны границы с Беларусью. Об этом Науседа сообщил 10 июля в Twitter.

По его информации, ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты.

Frontex увеличит поддержку Литвы со следующей недели. Эксперты помогут властям страны в сборе данных о незаконных пересечениях границы и поддержат обмен оперативной информацией, об этом сообщили на сайте агентства.

"Граница Литвы – это наша общая внешняя граница, Frontex готово помочь в случае необходимости", – сказал исполнительный директор агентства Фабрис Леггери.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О начале строительства стены на границе Литвы и Беларуси на фоне резкого увеличения притока мигрантов объявили 7 июля. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью, об этом 10 июля сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс.

Теги: Беларусь, Литва, граница, Frontex, Евросоюз, Гитанас Науседа, Фабрис Леггери
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