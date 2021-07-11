Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О начале строительства стены на границе Литвы и Беларуси на фоне резкого увеличения притока мигрантов объявили 7 июля. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью, об этом 10 июля сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс.