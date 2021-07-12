Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва мигрантов

Использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС более цинично, чем угон самолета Ryanair, отметил Ландсбергис Фото: EPA

По словам главы МИД Габриэлиуса Ландсбергиса, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Ландсбергис подчеркнул, что политика ЕС "в целом должна препятствовать авторитарным режимам использовать людей в качестве инструмента политического шантажа всего Евросоюза".

Отмечается, что предложение ввести новые санкции против Беларуси глава МИД Литвы обсудит с коллегами из Евросоюза 12 июля в Брюсселе. В то же время, Ландсбергис не сказал, какие именно санкции предлагает Литва.