ГОРДОН
 
 
МИР

Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва мигрантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС более цинично, чем угон самолета Ryanair, отметил Ландсбергис
Использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС более цинично, чем угон самолета Ryanair, отметил Ландсбергис
Фото: EPA

Литва предлагает ввести новые санкции Европейского союза в отношении Беларуси из-за ее роли в разжигании миграционного кризиса в стране. Об этом BNS подтвердили в министерстве иностранных дел Литвы.

По словам главы МИД Габриэлиуса Ландсбергиса, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Ландсбергис подчеркнул, что политика ЕС "в целом должна препятствовать авторитарным режимам использовать людей в качестве инструмента политического шантажа всего Евросоюза".

Отмечается, что предложение ввести новые санкции против Беларуси глава МИД Литвы обсудит с коллегами из Евросоюза 12 июля в Брюсселе. В то же время, Ландсбергис не сказал, какие именно санкции предлагает Литва.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

По информации министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн, сообщило информагентство Delfi 17 июня.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. К санкциям присоединился ряд европейских стран.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси.

Теги: Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, Литва, санкции, Минск, кризис, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, шантаж, мигранты, Евросоюз, нелегалы, границы, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
Видеоигру Super Mario 1996 года выпуска в оригинальной упаковке продали в США за $1,56 млн
Видеоигру Super Mario 1996 года выпуска в оригинальной упаковке продали в США за $1,56 млн
Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ
Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
"Такая секси". Зета-Джонс в черном купальнике показала утреннюю зарядку
"Такая секси". Зета-Джонс в черном купальнике показала утреннюю зарядку
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса
  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций
"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций
"Все, сухой закон у Светланы закончился". Loboda показала, как проводит время с бокалом
"Все, сухой закон у Светланы закончился". Loboda показала, как проводит время с бокалом
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин засветил тело в шортах
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин засветил тело в шортах
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS