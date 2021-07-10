Сенатор США и европейские парламентарии обвинили Лукашенко в попытке подрыва соседних стран с помощью мигрантов

Использование режимом Лукашенко (на фото) наиболее уязвимых категорий населения в качестве рычага в политических спорах – постыдно, говорится в совместном заявлении Менендеса и европейских парламентариев Фото: president.gov.by

"Использование наиболее уязвимых категорий населения в качестве рычага в политических спорах – постыдно, его можно сравнить с актом воздушного пиратства, свидетелями которого мы стали в мае", – говорится в заявлении.

Сенатор и парламентарии "попытку вытеснить мигрантов через границу Литвы" назвали "преступным и бесчеловечным актом", а также "нападением на государство, входящее в состав ЕС и союзника НАТО". Они призвали к "европейскому и трансатлантическому ответу" на действия режима Лукашенко.

"Мы призываем к запрету полетов в Беларусь… к санкциям против тех, кто причастен к организованной государством торговле людьми через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко", – отмечается в заявлении.