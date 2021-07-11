Эстония усилила охрану на границе после наплыва мигрантов из Беларуси в Литву

Пограничники обновляют инфраструктуру на восточной границе страны, в том числе забор и мониторинговое оборудование, объяснил Беличев.

При этом он отметил, что пограничники увеличили уровень готовности, частоту и количество патрулей на внешней и внутренней границе с Евросоюзом.

В эстонском погранведомстве не верят в повторение литовско-белорусского сценария. Но Беличев отметил, что, если миграционные потоки изменят направление на север, Эстония окажется на пути следования нелегалов. Именно поэтому департамент полиции и погранохраны принимает меры.

По сведениям замглавы пограничной службы Литвы Видаса Мачайтиса, Эстония прислала в помощь Литве несколько пограничников с автомобилями, а также дроны для охраны государственной границы и поиска мигрантов.