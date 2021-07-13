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Литовский сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией

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Литовские депутаты считают, что нелегальные мигранты из третьих стран используются Беларусью для дестабилизации ситуации в Литве
Литовские депутаты считают, что нелегальные мигранты из третьих стран используются Беларусью для дестабилизации ситуации в Литве
Фото: depositphotos.com

Литовский парламент 13 июля принял резолюцию, которой признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией. Об этом сообщается на сайте сейма.

За документ проголосовали 56 членов сейма из правящих фракций, против были двое, 24 парламентария, относящихся к оппозиции, воздержались, сообщает агентство BNS. Резолюцию инициировали председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис и главы нескольких фракций. 

Резолюция констатирует, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

Поэтому правительству предлагается для усиления охраны участка государственной границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, должны быть привлечены к ответственности, в их отношении предлагается применять национальные санкции и судебное преследование, говорится в документе.

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Парламент Литвы также обращается к странам – членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, нелегальная миграция через Беларусь в преддверии учений "Запад" представляет собой угрозу национальной безопасности государства, так как "неясно, кто может приехать в Литву с группой мигрантов", пишет BNS.

По последним данным, в этом году в Литву прибыло более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов. Шимоните отметила, что это не то количество людей, "которое пошатнуло бы основы государства", но проблема связана с растущей динамикой миграции.

По словам главы правительства, Литве известны несколько белорусских компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов – это легально действующие компании, занимающиеся туристическим бизнесом. Со странами Евросоюза ведутся переговоры о применении санкций к таким компаниям

Контекст:

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Первые санкции против Беларуси и Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.

После выборов президента в Беларуси в 2020 году, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.

Последними из них, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.

Теги: Беларусь, миграция, Литва, граница, беженцы, агрессия, парламент, резолюция, иностранцы, мигранты, Ингрида Шимоните, нелегалы
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