Литовский сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией

Литовские депутаты считают, что нелегальные мигранты из третьих стран используются Беларусью для дестабилизации ситуации в Литве Фото: depositphotos.com

За документ проголосовали 56 членов сейма из правящих фракций, против были двое, 24 парламентария, относящихся к оппозиции, воздержались, сообщает агентство BNS. Резолюцию инициировали председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис и главы нескольких фракций.

Резолюция констатирует, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

Поэтому правительству предлагается для усиления охраны участка государственной границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, должны быть привлечены к ответственности, в их отношении предлагается применять национальные санкции и судебное преследование, говорится в документе.

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Парламент Литвы также обращается к странам – членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, нелегальная миграция через Беларусь в преддверии учений "Запад" представляет собой угрозу национальной безопасности государства, так как "неясно, кто может приехать в Литву с группой мигрантов", пишет BNS.

По последним данным, в этом году в Литву прибыло более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов. Шимоните отметила, что это не то количество людей, "которое пошатнуло бы основы государства", но проблема связана с растущей динамикой миграции.

По словам главы правительства, Литве известны несколько белорусских компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов – это легально действующие компании, занимающиеся туристическим бизнесом. Со странами Евросоюза ведутся переговоры о применении санкций к таким компаниям