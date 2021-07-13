Литовский сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией

За документ проголосовали 56 членов сейма из правящих фракций, против были двое, 24 парламентария, относящихся к оппозиции, воздержались, сообщает агентство BNS. Резолюцию инициировали председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис и главы нескольких фракций.
Резолюция констатирует, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.
Поэтому правительству предлагается для усиления охраны участка государственной границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.
Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, должны быть привлечены к ответственности, в их отношении предлагается применять национальные санкции и судебное преследование, говорится в документе.
В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.
Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.
Парламент Литвы также обращается к странам – членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.
По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, нелегальная миграция через Беларусь в преддверии учений "Запад" представляет собой угрозу национальной безопасности государства, так как "неясно, кто может приехать в Литву с группой мигрантов", пишет BNS.
По последним данным, в этом году в Литву прибыло более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов. Шимоните отметила, что это не то количество людей, "которое пошатнуло бы основы государства", но проблема связана с растущей динамикой миграции.
По словам главы правительства, Литве известны несколько белорусских компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов – это легально действующие компании, занимающиеся туристическим бизнесом. Со странами Евросоюза ведутся переговоры о применении санкций к таким компаниям
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".
Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.
На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.
Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.
Первые санкции против Беларуси и Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.
После выборов президента в Беларуси в 2020 году, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.
Последними из них, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.