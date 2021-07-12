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ЕС может приостановить выдачу виз белорусам

Такой шаг рассматривается в связи с ростом нелегальной миграции
Такой шаг рассматривается в связи с ростом нелегальной миграции
Фото: depositphotos.com

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может рассмотреть возможность приостановления выдачи виз гражданам Беларуси. Об этом сообщает LRT.

Она сказала, что ЕС "готов принять меры по приостановке виз для белорусов", однако с "простыми белорусскими людьми контакт должен быть обеспечен", считает Йоханссон 

Она добавила, что мигранты "не должны становиться инструментом для политических целей", Литва должна иметь "достаточную поддержку со стороны ЕС".

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

По информации министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн, сообщило информагентство Delfi 17 июня.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. К санкциям присоединился ряд европейских стран.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси.

Теги: Литва, граница, Европа, визы, мигранты, Евросоюз, ЕС
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