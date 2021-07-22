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Польша направила гуманитарную помощь Литве из-за кризиса с мигрантами

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Польша подчеркнула, что кризис в Литве был создан искусственно и преднамеренно
Польша подчеркнула, что кризис в Литве был создан искусственно и преднамеренно
Фото: gov.pl

Польша заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва нелегальных мигрантов через территорию Беларуси. Сообщение от МИД Польши об этом опубликовано на сайте правительства страны 21 июля.

Отмечается, что со стороны Польши это "жест солидарности и поддержки соседа и союзника".

Помощь от Государственного агентства стратегических резервов на сумму 740 тыс. злотых ($190 тыс.) включает палатки с оборудованием, электрогенераторы, одеяла, раскладушки.

Кроме того, гуманитарный конвой министерства национальной обороны доставит в Литву палатки, походные кровати, табуреты, столы, обогреватели, одеяла и другие предметы.

"Анализ обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб показывают, что мы имеем дело с кризисом, который была создан искусственно и преднамеренно. Мы осуждаем такой подход, который использует сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуации в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня", – говорится в сообщении польского МИД.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 22 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 2338 мигрантов, преимущественно из Ирака. За весь 2019 год таких мигрантов было 37, за 2020 – 74. 

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев. Также власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявлял 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Теги: Польша, миграция, Литва, беженцы, МИД Польши, кризис, гуманитарная помощь, мигранты, нелегалы
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