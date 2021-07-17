В Литву из Беларуси пытались проникнуть более 2 тыс. нелегальных мигрантов с начала года

В 2021 году литовские пограничники задержали 67 россиян, которые нелегально пытались въехать в страну из Беларуси Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

"16 июля пограничники задержали 121 мигранта из Беларуси, незаконно пересекшего границу. Всего с начала года на границе с Беларусью были задержаны 2023 нелегальных мигранта, – говорится в сообщении. – Этот показатель в 25 раз выше, чем был за весь 2020 год".

Отмечается, что большинство нелегальных мигрантов составляют граждане Ирака – 1045, 198 – из Конго, 121 – Камеруна, 78 – Гвинеи, 74 – Ирана. Литовские пограничники задержали также 67 россиян, которые нелегально пытались въехать в страну из Беларуси.

"Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву", – подчеркнули в Службе охраны.