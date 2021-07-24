Эстония отправит Литве 100 км заградительного провода для укрепления границы с Беларусью

Глава минобороны Эстонии Калле Лаанет обсудил ситуацию на литовско-белорусской границе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Министры согласились, что поток мигрантов из Беларуси в Литву "отнюдь не является нормальным миграционным кризисом".

Билотайте назвала это "гибридной атакой на Литву, Европейский союз и его ценности в целом". По ее словам, атака нацелена на дестабилизацию Литвы и региона.

Лаанет заметил, что ситуация осложняется еще и российско-белорусскими военными учениями "Запад 2021", основные мероприятия которых нацелены на Балтийский регион и Беларусь.

Кроме заградительного провода, Эстония готова с 1 августа отправить в Литву три беспилотных самолета, чтобы "улучшить ситуационную осведомленность на границе".