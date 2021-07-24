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Эстония отправит Литве 100 км заградительного провода для укрепления границы с Беларусью

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Литовские пограничники задержали 2470 мигрантов
Литовские пограничники задержали 2470 мигрантов
Фото: ЕРА

Силы обороны Эстонии отправят Литве 100 километров заградительного провода для укрепления границы с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии 24 июля.

Глава минобороны Эстонии Калле Лаанет обсудил ситуацию на литовско-белорусской границе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Министры согласились, что поток мигрантов из Беларуси в Литву "отнюдь не является нормальным миграционным кризисом".

Билотайте назвала это "гибридной атакой на Литву, Европейский союз и его ценности в целом". По ее словам, атака нацелена на дестабилизацию Литвы и региона.

Лаанет заметил, что ситуация осложняется еще и российско-белорусскими военными учениями "Запад 2021", основные мероприятия которых нацелены на Балтийский регион и Беларусь.

Кроме заградительного провода, Эстония готова с 1 августа отправить в Литву три беспилотных самолета, чтобы "улучшить ситуационную осведомленность на границе".

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 24 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 2470 мигрантов, преимущественно из Ирака. Это почти в 33 раза больше, чем в прошлом году, и в 66 раз больше, чем в 2019 году, заметили в минобороны Эстонии.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев. Также власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявлял 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Эстония, Литва, беженцы, Европейский союз, мигранты, границы
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