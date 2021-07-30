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Италия открывает въезд для украинцев. Кулеба назвал условие

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Италия возвращает безвиз для украинцев
Италия возвращает безвиз для украинцев
Фото: pixabay.com

С 31 июля доступной для путешествий украинцев станет Италия. Об этом 30 июля сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", – написал дипломат.

По данным МИД Украины, после пятидневной изоляции прибывшим в Италию украинцам следует сделать тест на коронавирус, он должен быть негативным.

Для временного въезда в Италию необходимо предоставить справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, документ должен быть не более 72-часовой давности. Также украинцам необходимо заполнить онлайн-форму санитарного контроля, доступную по ссылке.

Такие условия действуют до 30 августа.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев ДанияГерманияЭстония, Литва и ЛатвияСловакияНидерландыКипрФранция.

С 26–27 июля для украинцев открылись ФинляндияШвецияИспанияПортугалия, Люксембург.

Теги: Италия, МИД Украины, граница, безвизовый режим, туристы, Дмитрий Кулеба, украинцы, документы, дипломаты, самоизоляция
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