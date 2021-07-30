Италия открывает въезд для украинцев. Кулеба назвал условие

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", – написал дипломат.

Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:



Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії



Всі умовиhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021

По данным МИД Украины, после пятидневной изоляции прибывшим в Италию украинцам следует сделать тест на коронавирус, он должен быть негативным.

Для временного въезда в Италию необходимо предоставить справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, документ должен быть не более 72-часовой давности. Также украинцам необходимо заполнить онлайн-форму санитарного контроля, доступную по ссылке.

Такие условия действуют до 30 августа.