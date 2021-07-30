Италия открывает въезд для украинцев. Кулеба назвал условие

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", – написал дипломат.
Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021
Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії
Всі умовиhttps://t.co/8RkEzCg6Yk
По данным МИД Украины, после пятидневной изоляции прибывшим в Италию украинцам следует сделать тест на коронавирус, он должен быть негативным.
Для временного въезда в Италию необходимо предоставить справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, документ должен быть не более 72-часовой давности. Также украинцам необходимо заполнить онлайн-форму санитарного контроля, доступную по ссылке.
Такие условия действуют до 30 августа.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
После этого уже открыли границы для украинцев Дания, Германия, Эстония, Литва и Латвия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Франция.
С 26–27 июля для украинцев открылись Финляндия, Швеция, Испания, Португалия, Люксембург.