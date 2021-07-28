Люксембург открывает въезд для украинцев

В Люксембург можно попасть привитым или переболевшим COVID-19 Фото: pixabay.com

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", – написал он.

Дипломат отметил, что Люксембург стал еще одной страной, с которой Украина "восстанавливает полноценное действие безвиза".

Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу.



Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

В МИД Украины уведомили, что для посадки в самолет до Люксембурга украинцам следует иметь либо сертификат о вакцинации (препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna), либо положительный тест на коронавирус (сделанный не ранее чем за 180 дней) и сертификат о выздоровлении; негативный тест на COVID-19 не более чем 72-часовой давности.