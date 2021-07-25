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Португалия открывает въезд для украинцев

Для въезда в Португалию необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или COVID-сертификат вакцинации, выданный в ЕС
Для въезда в Португалию необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или COVID-сертификат вакцинации, выданный в ЕС
Фото: depositphotos.com

Португалия с 26 июля открывает въезд для для всех типов путешествий украинцев. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с Европейским союзом", – добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что перед покупкой билетов необходимо проверить все условия въезда в страну по интерактивной карте МИД.

По данным МИД Украины, въезд граждан Украины в континентальную Португалию любым транспортом разрешен пока временно, в период с полуночи 26 июля по 23.59 8 августа. Решение может быть пересмотрено в любой момент.

Кроме того, остается в силе требование о предоставлении справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 (ПЦР-тест или быстрый тест на антитела) или действительного европейского (выданного в любой стране ЕС) COVID-сертификата в бумажном или электронном варианте.

На Мадейру и на Азорские острова въезд разрешен для граждан Украины с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.

Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить специальную форму.

Также обязательно повторное тестирование, если путешественник не имеет справки, оформленной в авторизованном медицинском учреждении в соответствии с требованиями ЕС, с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме того, Португалия относится к странам, по возвращении из которых в Украину необходимо проходить экспресс-тест на коронавирус в пунктах пропуска либо двухнедельный карантин. Такое правило было введено со 2 июля из-за распространения в этих странах штамма "Дельта".

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев Дания, ГерманияЭстония, Литва и Латвия, СловакияНидерландыКипр, Франция.

С 26–27 июля для украинцев открываются ФинляндияШвеция, Испания.

Теги: Португалия, туризм, туристы, карантин, Дмитрий Кулеба, путешествия
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