МИД разрабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции на случай, если ситуация с пожарами ухудшится – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он уточнил, что украинцев среди пострадавших нет. По словам Кулебы, министерство мониторит потребности граждан и угрозы их безопасности в режиме 24/7.

Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021

BBC News Украина в МИД сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года Турцию посетили 774,5 тыс. украинцев. Сколько там сейчас отдыхает граждан, не уточняется. Украинцы рассказали, что отели продолжают работать, одной из семей к аэропорту пришлось плыть на катере, так как дороги задымлены или в огне.