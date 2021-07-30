МИД разрабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции на случай, если ситуация с пожарами ухудшится – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
Он уточнил, что украинцев среди пострадавших нет. По словам Кулебы, министерство мониторит потребности граждан и угрозы их безопасности в режиме 24/7.
Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021
BBC News Украина в МИД сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года Турцию посетили 774,5 тыс. украинцев. Сколько там сейчас отдыхает граждан, не уточняется. Украинцы рассказали, что отели продолжают работать, одной из семей к аэропорту пришлось плыть на катере, так как дороги задымлены или в огне.
Масштабные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. За два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях, 38 из них локализировали к вечеру 29 июля, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
В результате пожаров пострадали более 120 человек, четверо погибли.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.