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Четвертая олимпийская медаль Украины, пожары в Турции и раскол в "Голосе". Главное за день

Свитолина будет бороться за бронзу Олимпиады
Свитолина будет бороться за бронзу Олимпиады
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 29 июля.

Украинцы на Олимпиаде в Токио

По итогам шестого дня соревнований Украина занимает 54-е место в медальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио (17-е по количеству медалей). 

29 июля украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем. Его награда стала четвертой олимпийской медалью в копилке сборной. 

Теннисистка Элина Свитолина боролась за выход в финал, но не смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову и 31 июля проведет матч за бронзовую медаль.  

Каноистка Виктория Ус финишировала седьмой в финале соревнований по гребному слалому на каноэ, но показала лучший результат в карьере.

Боксер Александр Хижняк вышел в 1/4 финала турнира

Пожары в Турции

В Турции второй день бушуют лесные пожары, огонь подбирается к курортам, уже более 120 человек обратились в больницы, известно о трех погибших. По информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди пострадавших нет. 

Раскол в "Голосе"

Политическая партия "Голос" сегодня провела съезд на фоне обвинения в узурпации власти в адрес главы политсилы Киры Рудик. 

Перед съездом нардепы от "Голоса" Ярослав Юрчишин, Александра Устинова и Ольга Стефанишина написали заявления о выходе из партииУстинова назвала съезд "очередной профанацией руководства и цементированием контроля Киры Рудик над партией".

В пресс-службе "Голоса" заявили, что Рудик на съезде получила поддержку 86% делегатов, она осталась главой партии, также съезд утвердил обновленный состав политсовета "Голоса". 

По итогам съезда Рудик сообщила об исключении из состава партии семи нардепов. Кроме Устиновой, Стефанишиной и Юрчишина, партию покинули Роман Лозинский, Владимир Цабаль, Юлия Клименко и Соломия Бобровская. 

Заявления Арахамии о разговоре "на повышенных тонах" и ядерном оружии Украины

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 28 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум было "роковой ошибкой" первого президента Украины Леонида Кравчука.

По мнению нардепа, Украина могла бы оставить ядерный потенциал и "шантажировать весь мир".

Также он спрогнозировал поведение президента Владимира Зеленского на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Он ожидает, что "как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах".

Коллега Арахамии по фракции Евгения Кравчук, комментируя его слова о разговоре с Байденом, отметила, что "Давид – горячий парень". "Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – сказала она. 

Слова нардепа о ядерном оружии вызвали бурное обсуждение в сетях

Взрывы в почтоматах

В Киеве и Одессе сегодня произошли взрывы в почтоматах, никто не пострадал, но в полиции сообщили, что причиной стали самодельные бомбы. 

Скандал из-за конкурса на должность директора БЭБ

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 кандидатов из 57, подавших заявки. Среди дисквалифицированных – экс-министр финансов Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Он выразил недовольство действиями комиссии (политика не допустили из-за его иностранного диплома, комиссия не признала документ об образовании, полученный в США). 

Некоторое время спустя Данилюк и глава комиссии Тимофей Милованов из-за этого устроили перепалку в прямом эфире "24 канала".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, пожар, взрыв, Александр Данилюк, Элина Свитолина, Юлия Клименко, Олимпиада 2020, Ярослав Юрчишин, погибшие, съезд, Александр Хижняк, Александра Устинова, Тимофей Милованов, партия Голос, Соломия Бобровская, Давид Арахамия, Евгения Кравчук, Владимир Цабаль, Ольга Стефанишина, Бюро экономической безопасности
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