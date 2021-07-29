Четвертая олимпийская медаль Украины, пожары в Турции и раскол в "Голосе". Главное за день

Украинцы на Олимпиаде в Токио

По итогам шестого дня соревнований Украина занимает 54-е место в медальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио (17-е по количеству медалей).

29 июля украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем. Его награда стала четвертой олимпийской медалью в копилке сборной.

Теннисистка Элина Свитолина боролась за выход в финал, но не смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову и 31 июля проведет матч за бронзовую медаль.

Каноистка Виктория Ус финишировала седьмой в финале соревнований по гребному слалому на каноэ, но показала лучший результат в карьере.

Боксер Александр Хижняк вышел в 1/4 финала турнира.

Пожары в Турции

В Турции второй день бушуют лесные пожары, огонь подбирается к курортам, уже более 120 человек обратились в больницы, известно о трех погибших. По информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди пострадавших нет.

Раскол в "Голосе"

Политическая партия "Голос" сегодня провела съезд на фоне обвинения в узурпации власти в адрес главы политсилы Киры Рудик.

Перед съездом нардепы от "Голоса" Ярослав Юрчишин, Александра Устинова и Ольга Стефанишина написали заявления о выходе из партии. Устинова назвала съезд "очередной профанацией руководства и цементированием контроля Киры Рудик над партией".

В пресс-службе "Голоса" заявили, что Рудик на съезде получила поддержку 86% делегатов, она осталась главой партии, также съезд утвердил обновленный состав политсовета "Голоса".

По итогам съезда Рудик сообщила об исключении из состава партии семи нардепов. Кроме Устиновой, Стефанишиной и Юрчишина, партию покинули Роман Лозинский, Владимир Цабаль, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

Заявления Арахамии о разговоре "на повышенных тонах" и ядерном оружии Украины

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 28 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум было "роковой ошибкой" первого президента Украины Леонида Кравчука.

По мнению нардепа, Украина могла бы оставить ядерный потенциал и "шантажировать весь мир".

Также он спрогнозировал поведение президента Владимира Зеленского на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Он ожидает, что "как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах".

Коллега Арахамии по фракции Евгения Кравчук, комментируя его слова о разговоре с Байденом, отметила, что "Давид – горячий парень". "Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – сказала она.

Слова нардепа о ядерном оружии вызвали бурное обсуждение в сетях.

Взрывы в почтоматах

В Киеве и Одессе сегодня произошли взрывы в почтоматах, никто не пострадал, но в полиции сообщили, что причиной стали самодельные бомбы.

Скандал из-за конкурса на должность директора БЭБ

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 кандидатов из 57, подавших заявки. Среди дисквалифицированных – экс-министр финансов Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Он выразил недовольство действиями комиссии (политика не допустили из-за его иностранного диплома, комиссия не признала документ об образовании, полученный в США).

Некоторое время спустя Данилюк и глава комиссии Тимофей Милованов из-за этого устроили перепалку в прямом эфире "24 канала".