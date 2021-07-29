Шестой день Олимпиады в Токио. Китай лидирует в медальном зачете, Украина заработала медаль, но опустилась в рейтинге

Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.
У сборной Китая, как и у японской, 15 золотых медалей, но больше серебряных и бронзовых, за счет этого Китай занимает первое место в рейтинге, Япония – второе.
На третьей позиции США: 14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Украина хоть и заработала сегодня еще одну медаль, в общем зачете потеряла позиции: страна опустилась за день с 52-го на 54-е место. По общему количеству медалей (четыре бронзы) Украина занимает 17-ю позицию.
Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге WTA, теннисистка Элина Свитолина сегодня боролась за выход в финал, но не смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову (42-я в рейтинге). 31 июля украинка проведет матч за бронзовую медаль, ее соперница – представительница Казахстана Елена Рыбакина (20-я в рейтинге WTA).
Единственную на сегодня и четвертую с начала Игр медаль для Украины завоевал пловец Михаил Романчук – он получил бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем. Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал шестым. Они оба будут бороться за выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем 30 июля.
Каноистка Виктория Ус финишировала седьмой в финале соревнований по гребному слалому на каноэ, но показала лучший результат в карьере. Боксер Александр Хижняк вышел в 1/4 финала турнира.
Елена Костевич, которая уже имеет бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, после первой квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров занимает шестое место. В полуфинал выйдут восемь лучших спортсменов по итогам второй квалификации, которая пройдет завтра.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.