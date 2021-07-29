Украина выиграла четвертую медаль на Олимпиаде 2020

Украинец показал время 7.42.33.
Золото выиграл американец Роберт Финке (7.41.87), серебро – итальянец Грегорио Пальтриньери (7.42.11).
Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал шестым (7.45.11).
Романчук считался главным претендентом на золото. В квалификации украинец показал лучший результат и установил олимпийский рекорд – 7.41.28. Фролов вышел в финал с результатом 7.47.67.
Для 24-летнего Романчука это первая Олимпиада, для 29-летнего Фролова – третья.
30 июля оба украинских пловца будут бороться за выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Это четвертая медаль Украины на Олимпиаде: ранее бронзу завоевали Дарья Белодед (женское дзюдо), Игорь Рейзлин (мужское фехтование), а также Елена Костевич и Олег Омельчук (стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте).
Сейчас Украина занимает 53-е место в медальном зачете. На первом – Япония, на втором – США, на третьем – Китай. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 стран.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа.
Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга.
28 июля стало известно, что независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не допустила 20 легкоатлетов, в том числе трех украинцев, к участию в Олимпиаде 2020. Имена этих атлетов в организации не назвали.