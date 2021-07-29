Украина выиграла четвертую медаль на Олимпиаде 2020

Украинец показал время 7.42.33.

Золото выиграл американец Роберт Финке (7.41.87), серебро – итальянец Грегорио Пальтриньери (7.42.11).

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал шестым (7.45.11).

Романчук считался главным претендентом на золото. В квалификации украинец показал лучший результат и установил олимпийский рекорд – 7.41.28. Фролов вышел в финал с результатом 7.47.67.

Скриншот: suspilne.media

Для 24-летнего Романчука это первая Олимпиада, для 29-летнего Фролова – третья.

30 июля оба украинских пловца будут бороться за выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Это четвертая медаль Украины на Олимпиаде: ранее бронзу завоевали Дарья Белодед (женское дзюдо), Игорь Рейзлин (мужское фехтование), а также Елена Костевич и Олег Омельчук (стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте).

Сейчас Украина занимает 53-е место в медальном зачете. На первом – Япония, на втором – США, на третьем – Китай. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 стран.