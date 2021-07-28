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К участию в Олимпиаде в Токио не допустили 20 лекоатлетов, в том числе трех украинцев

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Украину на Олимпийских играх в Токио представляют 47 легкоатлетов
Украину на Олимпийских играх в Токио представляют 47 легкоатлетов
Фото: ЕРА

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Об этом сообщил сайт организации 28 июля. 

В списке три украинца. Кроме них, есть также спортсмены из Беларуси (три), Эфиопии (два), Кении (два), Марокко (один) и Нигерии (10).

Это спортсмены из команд национальных сборных "категории А", которые считаются "имеющими самый высокий допинговый риск и представляющими угрозу для общей целостности спорта", говорится в сообщении.

Эти спортсмены не допущены, так как не выполнили пункт 15 андидопинговых правил. Требование этого пункта заключается в том, что спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после этого их могут допустить к участию в Олимпиаде, говорится в релизе. 

Фамилии легкоатлетов не указывают. Речь идет о спортсменах из итоговой заявки для участия в Олимпиаде, сказано в релизе. В данных AIU указано, что допустили к играм 222 спортсмена, из них 51 украинец. На сайте Национального олимпийского комитета в составе сборной числится 47 легкоатлетов.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: легкая атлетика, Олимпиада 2020
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