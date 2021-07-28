К участию в Олимпиаде в Токио не допустили 20 лекоатлетов, в том числе трех украинцев

Об этом сообщил сайт организации 28 июля.

В списке три украинца. Кроме них, есть также спортсмены из Беларуси (три), Эфиопии (два), Кении (два), Марокко (один) и Нигерии (10).

Это спортсмены из команд национальных сборных "категории А", которые считаются "имеющими самый высокий допинговый риск и представляющими угрозу для общей целостности спорта", говорится в сообщении.

Эти спортсмены не допущены, так как не выполнили пункт 15 андидопинговых правил. Требование этого пункта заключается в том, что спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после этого их могут допустить к участию в Олимпиаде, говорится в релизе.

Фамилии легкоатлетов не указывают. Речь идет о спортсменах из итоговой заявки для участия в Олимпиаде, сказано в релизе. В данных AIU указано, что допустили к играм 222 спортсмена, из них 51 украинец. На сайте Национального олимпийского комитета в составе сборной числится 47 легкоатлетов.