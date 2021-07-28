Украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому на Олимпиаде 2020

Согласно результатам на сайте Олимпиады. она пришла 13-й. Ее время – 119.05. Это дает Ус право участвовать в полуфинале соревнования, который пройдет 29 июля.

Лучший результат в заплыве показала британка Мэллори Франклин (105.06), на втором месте – немка Андреа Герцог (106.34), на третьем – чешка Тереза Фишерова (109.16).