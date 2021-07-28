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В NASA показали, как выглядит олимпийский Токио из космоса

В Токио сейчас проходит Олимпиада 2020
В Токио сейчас проходит Олимпиада 2020
Фото: depositphotos.com

Фото японской столицы Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, снятое из космоса, 27 июля опубликовали в Instagram Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Фото сделал американский астронавт Шейн Кимбро с борта Международной космической станции.

"Олимпийские игры зажигают ночь", – подписан кадр.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украина делит 50-е место с Казахстаном.

Теги: космос, NASA, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, фото, астронавты, Олимпийские игры
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