Олимпиада 2020. Украинского дзюдоиста дисквалифицировали, он не согласен с решением судей

"В 1/8 финала Ньябали встречался с призером чемпионата мира Давлатом Бобоновым из Узбекистана. Во время выполнения одного из приемов судьи увидели нарушение правил нашим дзюдоистом, за что наказали его красной карточкой", – отметили в посте.
Спортсмен заявил о несогласии с решением арбитров.
"Не думаю, что делал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал, и это сыграло решающую роль, они увидели в моих действиях выполнение болевого приема. Я делал обычный захват. Очень обидно так завершать соревнования", – сказал спортсмен.
Для Ньябали это вторая Олимпиада в карьере. В Играх 2020 он удачно стартовал в весовой категории до 90 кг. В первом бое он победил Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украина делит 50-е место с Казахстаном.