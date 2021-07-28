Олимпиада 2020. Украинского дзюдоиста дисквалифицировали, он не согласен с решением судей

Для Ньябали это была вторая Олимпиада в карьере Фото: Кеджау Ньябали / Facebook

"В 1/8 финала Ньябали встречался с призером чемпионата мира Давлатом Бобоновым из Узбекистана. Во время выполнения одного из приемов судьи увидели нарушение правил нашим дзюдоистом, за что наказали его красной карточкой", – отметили в посте.

Спортсмен заявил о несогласии с решением арбитров.

"Не думаю, что делал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал, и это сыграло решающую роль, они увидели в моих действиях выполнение болевого приема. Я делал обычный захват. Очень обидно так завершать соревнования", – сказал спортсмен.

Для Ньябали это вторая Олимпиада в карьере. В Играх 2020 он удачно стартовал в весовой категории до 90 кг. В первом бое он победил Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.