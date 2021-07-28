Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси

В сообщении отметили, что три между тремя галактиками существует гравитационное взаимодействие.

"Эта система, известная как Arp 195, представлена в Атласе пекулярных галактик – списке, в котором представлены некоторые из более странных и прекрасных галактик во Вселенной", – отметили ученые.

Галактики расположены в созвездии Рыси.