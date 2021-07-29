Свитолина не смогла пробиться в финал Олимпийских игр и поборется за бронзу

В 1/2 финала украинка, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, в двух сетах уступила чешке Маркете Вондроушовой (42-я позиция) – 3:6, 1:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
31 июля Свитолина поборется за бронзовую медаль. В матче за третье место ей будет противостоять представительница Казахстана Елена Рыбакина (15-я в рейтинге WTA), которая сегодня в полуфинале уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (девятое место).
В решающем матче турнира сыграют Вондроушова и Бенчич.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанцию 800 метров вольным стилем.