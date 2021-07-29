Свитолина не смогла пробиться в финал Олимпийских игр и поборется за бронзу

В 1/2 финала украинка, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, в двух сетах уступила чешке Маркете Вондроушовой (42-я позиция) – 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

31 июля Свитолина поборется за бронзовую медаль. В матче за третье место ей будет противостоять представительница Казахстана Елена Рыбакина (15-я в рейтинге WTA), которая сегодня в полуфинале уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (девятое место).

В решающем матче турнира сыграют Вондроушова и Бенчич.