Олимпиада 2020. Стала известна первая финалистка теннисного одиночного разряда

В 1/2 финала швейцарка, которая занимает девятое место в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (15 позиция) – 7:6, 4:6, 6:3.

В первом сете Бенчич уступала сопернице со счетом 2:5, однако в итоге сумела перевести его на тай-брейк, где отыграла у Рыбакиной шесть сетболов.

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты.

В решающем матче турнира Бенчич сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, пятое место в рейтинге WTA) – Маркета Вондроушова (Чехия, 42-я позиция).