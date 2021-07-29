Олимпиада 2020. Стала известна первая финалистка теннисного одиночного разряда

В 1/2 финала швейцарка, которая занимает девятое место в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (15 позиция) – 7:6, 4:6, 6:3.
В первом сете Бенчич уступала сопернице со счетом 2:5, однако в итоге сумела перевести его на тай-брейк, где отыграла у Рыбакиной шесть сетболов.
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты.
В решающем матче турнира Бенчич сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, пятое место в рейтинге WTA) – Маркета Вондроушова (Чехия, 42-я позиция).
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанцию 800 метров вольным стилем.