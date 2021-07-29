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Украинский боксер Хижняк победил в первом бою на Олимпиаде и вышел в четвертьфинал

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Хижняк (на фото) проведет следующий бой 1 августа
Хижняк (на фото) проведет следующий бой 1 августа
Фото: Александр Хижняк / Facebook

Украинский спортсмен, чемпион мира по боксу в среднем весе Александр Хижняк единогласным решением судей победил представителя Японии Юито Мориваки. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Хижняк боксировал в весовой категории до 75 кг. Все пять судей единогласно отдали победу украинцу, в итоге спортсмен вышел в 1/4 финала турнира.

"Все три раунда Хижняк в привычном для себя стиле шел вперед, выбрасывал большое количество ударов, хотя и пропускал, но Мориваки больше работал одиночными ударами, которые успевал выбросить, когда не находился под градом ударов украинца", – сообщил о схватке телеканал xsport.ua.

Федерация бокса Украины сообщила в Facebook, что следующий бой Александра Хижняка состоится 1 августа. Его соперником будет спортсмен из Доминиканы Юри Седено Мартинес.

https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/1872631822903552

Победа Хижняка стала для мужской сборной Украины первой на Олимпийских играх в Токио, сообщило espreso.tv. До этого украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стартовых поединках. В женском турнире Анна Лысенко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтованиибронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Теги: бокс, спорт, Япония, Токио, украинцы, спортсмены, Олимпиада 2020, Александр Хижняк, Олимпийские игры
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