Украинский боксер Хижняк победил в первом бою на Олимпиаде и вышел в четвертьфинал

Хижняк боксировал в весовой категории до 75 кг. Все пять судей единогласно отдали победу украинцу, в итоге спортсмен вышел в 1/4 финала турнира.
"Все три раунда Хижняк в привычном для себя стиле шел вперед, выбрасывал большое количество ударов, хотя и пропускал, но Мориваки больше работал одиночными ударами, которые успевал выбросить, когда не находился под градом ударов украинца", – сообщил о схватке телеканал xsport.ua.
Федерация бокса Украины сообщила в Facebook, что следующий бой Александра Хижняка состоится 1 августа. Его соперником будет спортсмен из Доминиканы Юри Седено Мартинес.
Победа Хижняка стала для мужской сборной Украины первой на Олимпийских играх в Токио, сообщило espreso.tv. До этого украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стартовых поединках. В женском турнире Анна Лысенко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.