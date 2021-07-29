Украинский боксер Хижняк победил в первом бою на Олимпиаде и вышел в четвертьфинал

Хижняк боксировал в весовой категории до 75 кг. Все пять судей единогласно отдали победу украинцу, в итоге спортсмен вышел в 1/4 финала турнира.

"Все три раунда Хижняк в привычном для себя стиле шел вперед, выбрасывал большое количество ударов, хотя и пропускал, но Мориваки больше работал одиночными ударами, которые успевал выбросить, когда не находился под градом ударов украинца", – сообщил о схватке телеканал xsport.ua.

Федерация бокса Украины сообщила в Facebook, что следующий бой Александра Хижняка состоится 1 августа. Его соперником будет спортсмен из Доминиканы Юри Седено Мартинес.

Победа Хижняка стала для мужской сборной Украины первой на Олимпийских играх в Токио, сообщило espreso.tv. До этого украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стартовых поединках. В женском турнире Анна Лысенко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг.