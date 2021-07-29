Завоевавший четвертую медаль для Украины пловец Романчук: К этой награде я шел 18 лет

"К этой награде я шел 18 лет. С шести лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", – заявил спортсмен.

Романчук добавил, что "это был очень сложный и необычный финал".

"Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли", – отметил украинец.

30 июля Романчук и еще один украинский пловец, Сергей Фролов, будут бороться за выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Романчук отметил свой боевой настрой на новый старт.