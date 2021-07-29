Украинская каноистка Ус показала лучший результат сборной в финале гребного слалома на Олимпиаде 2020

"Это лучшее достижение нашей спортсменки на Олимпиаде-2020 в Токио. Финальное время украинки – 124,85 секунды", – говорится в сообщении.

Золото получила австралийка Джессика Фокс (105,04 секунды), серебро – британка Мэллори Франклин (108,68), а бронзу – немка Андреа Херцог (111,13).

В решающем заезде Ус заработала две штрафных секунды. Однако этого хватило, чтобы занять седьмое место. Спортсменка показала лучший результат сборной Украины в гребном слаломе за все время выступлений на Олимпийских играх, сообщило "Еспресо".