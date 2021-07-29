ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украинская каноистка Ус показала лучший результат сборной в финале гребного слалома на Олимпиаде 2020

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В решающем заезде Ус заработала две штрафных секунды
В решающем заезде Ус заработала две штрафных секунды
Фото: noc-ukr.org

Украинская каноистка Виктория Ус 29 июля заняла седьмое место в финале соревнований по гребному слалому на каноэ. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в Faceboоk.

"Это лучшее достижение нашей спортсменки на Олимпиаде-2020 в Токио. Финальное время украинки – 124,85 секунды", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/minmolodsport/posts/377998970506560

Золото получила австралийка Джессика Фокс (105,04 секунды), серебро – британка Мэллори Франклин (108,68), а бронзу – немка Андреа Херцог (111,13).

В решающем заезде Ус заработала две штрафных секунды. Однако этого хватило, чтобы занять седьмое место. Спортсменка показала лучший результат сборной Украины в гребном слаломе за все время выступлений на Олимпийских играх, сообщило "Еспресо".

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтованиибронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанцию 800 метров вольным стилем. В составе сборной Украины сейчас 153 спортсмена

Теги: Украина, Министерство молодежи и спорта, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Олимпийские игры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS