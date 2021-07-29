На Олимпиаде в Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оргкомитета Олимпийских игр, всего во время Олимпиады COVID-19 выявили у 193 человек. Из новых 24 случаев были три спортсмена из-за границы, они остались в Олимпийской деревне.
Коронавирусом заразились 15 подрядчиков и шесть официальных лиц Олимпиады. Kyodo News сообщило, что 17 из 24 человек были жителями Японии.
Представитель оргкомитета Масанори Такаи сказал, что на данный момент госпитализированы два человека из-за рубежа, связанные с Олимпиадой, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.
Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что спортсмены и персонал часто проходят тестирование на COVID-19 и живут в условиях строгого карантина, поэтому крайне маловероятно, что Олимпиада может стать источником инфекции.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
В Токио два дня подряд выявили рекордное количество зараженных коронавирусом. Так, 27 июля количество зараженных составило 2 848 человек. На следующий день, 28 июля, в Токио зафиксировали 3 177 новых заболевших COVID-19.