На Олимпиаде в Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оргкомитета Олимпийских игр, всего во время Олимпиады COVID-19 выявили у 193 человек. Из новых 24 случаев были три спортсмена из-за границы, они остались в Олимпийской деревне.

Коронавирусом заразились 15 подрядчиков и шесть официальных лиц Олимпиады. Kyodo News сообщило, что 17 из 24 человек были жителями Японии.

Представитель оргкомитета Масанори Такаи сказал, что на данный момент госпитализированы два человека из-за рубежа, связанные с Олимпиадой, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что спортсмены и персонал часто проходят тестирование на COVID-19 и живут в условиях строгого карантина, поэтому крайне маловероятно, что Олимпиада может стать источником инфекции.