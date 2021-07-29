Федерация легкой атлетики Украины назвала имена спортсменов, которых отстранили от Олимпиады в Токио

"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Гаврилюк (метание молота), Коваленко (спортивная ходьба) и Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м) не смогут выступить на Играх 32-й Олимпиады в Токио из-за недостаточного количества проведенных допинг-проб".
Федерация объяснила, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.
"Из-за пандемии и как следствие – существенных изменений спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры 32-й Олимпиады спортсмены, которых отобрали на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок", – указывается в сообщении.
Все три спортсмена были в составе сборной Украины, полный список которой опубликован на сайте Национального олимпийского комитета Украины.
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в летней Олимпиаде 2020 года. Эти спортсмены не выполнили пункт 15 андидопинговых правил, по которому спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после этого их могут допустить к участию в Олимпиаде.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. Теперь в составе сборной Украины 153 спортсмена.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.