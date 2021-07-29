Федерация легкой атлетики Украины назвала имена спортсменов, которых отстранили от Олимпиады в Токио

"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Гаврилюк (метание молота), Коваленко (спортивная ходьба) и Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м) не смогут выступить на Играх 32-й Олимпиады в Токио из-за недостаточного количества проведенных допинг-проб".

Федерация объяснила, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

"Из-за пандемии и как следствие – существенных изменений спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры 32-й Олимпиады спортсмены, которых отобрали на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок", – указывается в сообщении.

Все три спортсмена были в составе сборной Украины, полный список которой опубликован на сайте Национального олимпийского комитета Украины.